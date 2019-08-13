هنالك فرص فريدة لتعزيز العلاقات بين إيران والصين

وخلال مراسم إفتتاح الملتقى السنوي العاشر لمجموعة الصداقة البرلمانية الصينية-الإيرانية في بكين اليوم الثلاثاء تابع محمدي، ان مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين تستطيعان أداء دور أكثر فاعلية في سياق تعزيز العلاقات الإيرانية-الصينية.

ولفت الى العلاقات الستراتيجية بين إيران والصين لا سيما خلال السنوات الأخيرة؛ مضيفا ان البلدين يعملان على تعزيز العلاقات بين المدن الإيرانية والصينية عبر إبرام إتفاقيات للتوأمة بين هذه المدن؛ مؤكدا على الدور البارز الذي لعبته مجموعتي الصداقة البرلمانية في البلدين.

وفي جانب آخر، أشار الى أهمية تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين، منوها بالعلاقات التاريخية والصداقة العريقة بين الشعبين الإيراني والصيني.

وتابع محمدي، إن إلغاء تأشيرات دخول الرعايا الصينيين الى إيران وتيسير رحلات مباشرة يومية من المدن الصينية الهامة إلى إيران، بما في ذلك بكين وشانغهاي وقوانغتشو ومؤخرا شنجن، وتنمية وكالات السياحة الإيرانية لخاصة بالسياحة في الصين، تعد من الإمكانيات والمرافق المعدة من قبل إيران لتنمية السياحة مع اهذا البلد؛ معربا عن أمله في أن تتخذ مجموعة الصداقة البرلمانية الصينية-الإيرانية أيضا الإجراءات اللازمة للنهوض بالسياحة بين البلدين.

وبالاضافة الى السفير الإيراني لدى الصين "محمد كشاورززادة"، ومساعدة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الصينية-الإيرانية السيدة "لين يي"، حضر حشد غفير من الشخصيات الصينية والإيرانية في الملتقى السنوي العاشر لمجموعة الصداقة البرلمانية الصينية-الإيرانية الذي انعقد تحت عنوان "التعاون بين إيران والصين لتنفيذ مشروع حزام واحد-طريق واحد المشترك".

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