رئيس مكتب الرئاسة الايرانية: مواجهة الاعداء في الاجواء الافتراضية تعزز اقتصاد البلاد

وفي كلمته اتي القاها مساء الثلاثاء خلال الحفل الختامي للمهرجان الحادي عشر لوسائل الاعلام الرقمية لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، اشار واعظي الى اهداف الاعداء في مجال الاقتصاد وقضايا القوة الناعمة لاستهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان ازدياد دور الاقتصاد الرقمي في البلاد والاستفادة من الثراء الثقافي والديني يمكنهما اداء دور اساس في تيئيس وحتى اجهاض اجراءات العدو.

واكد واعظي كذلك ضرورة المزيد من الانشطة بشان المضامين الثقافية والدينية في الاجواء الافتراضية واضاف، ان تعميق الفكر واثراء الثقافة وتصدير هذه الثقافة لمحبيها في العالم، يمكنها ان تشكل مزايا للقوة الناعمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في العالم.

وتابع رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، انه من المؤكد ان للاجواء الافتراضية نقاط ضعف يتوجب علينا العمل عبر خفضها الاستفادة من هذه الاجواء لخدمة الاهداف السامية للجمهورية الاسلامية.

واشار واعظي الى دور الاقتصاد الرقمي في مواجهة الحرب الاقتصادية المعادية واضاف، ان العدو يسعى لتحقيق الانتصار في هذا المجال ليصل الى مآربه في سائر الاهداف ولهذا السبب فقد فرض اقسى اجراءات الحظر ضد بلادنا.

واكد بان انشطتنا مبنية على اساس المقاومة الفاعلة حيث يتوجب في هذا المجال ان نستفيد من جميع الادوات جيدا لاحباط محاولات الاعداء واضاف، ان الاجواء الافتراضية تعد احد مجالات مواجهة اجراءات الاعداء والتي توفر لنا امكانية تعزيز اقتصادنا.

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