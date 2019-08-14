برلمانات الدول الاسلامية تدين جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين

وجاء في بيان الأمانة العامة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية التابعة لمجلس الشورى الإسلامي: ندين بشدة الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في انتهاك المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة في يوم عيد الأضحى المبارك والهجوم الهمجي على المصلين الفلسطينيين في هذا اليوم، ونحذر نتنياهو والصهاينة من أن العالم الإسلامي لن يسمح أبداً لهذا الكيان غير الشرعي بالتعدي على المسجد الاقصى والقدس باعتبارهما الخط الأحمر للمسلمين.

وأكد البيان: على الرغم من تصعيد العدوان الصهيوني، فان الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرات العودة بقوة لمعارضة صفقة القرن ومواجهة الخطط الصهيونية الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية، وسيواصل مقاومته ونضاله حتى تحرير جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من الصهاينة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ودعت الامانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في ختام بيانها، البرلمانات الإسلامية والهيئات التابعة للأمم المتحدة ، بما فيها اليونسكو، إلى إدانة الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين وانتهاك المسجد الاقصى.

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