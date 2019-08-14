وزير الداخلية: إلغاء التأشيرات مع العراق لا يعني إلغاء الرقابة

وأضاف رحماني فضلي في تصريح للمراسلين على هامش إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، "ان البلدين إتفقا بالنسبة للحدود حول إلغاء التأشيرات في العراق خلال أيام زيارة الأربعين"؛ مؤكدا ان هذا لا يعني عدم وجود إشراف وسيتم وضع بعض القيود بهذا الشأن.
وتابع، ان وزير الداخلية العراقي سيزور طهران يوم الأحد وسيعقد الجانبان إجتماعا مشتركا لتبادل الآراء حول فتح منافذ حدودية جديدة خلال أيام زيارة الأربعين وكذلك مناقشة الشروط والظروف الخاصة بتوافد الزوار في تاسوعاء وعاشوراء.
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طهران/14 آب/أغسطس/إرنا- أعلن وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" عن زيارة نظيره العراقي الى طهران بهدف التشاور وتبادل الرؤى حول رحلات الزوار في أيام عشرة محرم الحرام وزيارة الأربعين وأكد، ان إلغاء التأشيرات للزوار الذين يقصدون العراق لا يعني إلغاء الرقابة وسيتم وضع بعض القيود في هذا الصدد.
وأضاف رحماني فضلي في تصريح للمراسلين على هامش إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، "ان البلدين إتفقا بالنسبة للحدود حول إلغاء التأشيرات في العراق خلال أيام زيارة الأربعين"؛ مؤكدا ان هذا لا يعني عدم وجود إشراف وسيتم وضع بعض القيود بهذا الشأن.
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