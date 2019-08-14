وزير الداخلية: إلغاء التأشيرات مع العراق لا يعني إلغاء الرقابة

وأضاف رحماني فضلي في تصريح للمراسلين على هامش إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، "ان البلدين إتفقا بالنسبة للحدود حول إلغاء التأشيرات في العراق خلال أيام زيارة الأربعين"؛ مؤكدا ان هذا لا يعني عدم وجود إشراف وسيتم وضع بعض القيود بهذا الشأن.

وتابع، ان وزير الداخلية العراقي سيزور طهران يوم الأحد وسيعقد الجانبان إجتماعا مشتركا لتبادل الآراء حول فتح منافذ حدودية جديدة خلال أيام زيارة الأربعين وكذلك مناقشة الشروط والظروف الخاصة بتوافد الزوار في تاسوعاء وعاشوراء.

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