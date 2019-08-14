مصدر روسي : انشاء منظومة كهرباء مشتركة بين ايران وروسيا وأذربيجان

واوضح المصدر الروسي في بيان له، اليوم الاربعاء، ان هذا الاتفاق يأتي في اطار مشروع "ممر الشمال - جنوب".

واشار البيان الى ان الاتفاق في هذا الخصوص جرى بين شركة "توانير" لتوزيع الطاقة الكهربائية في ايران، ونظيرتيها الروسية "سيستمني ابراتور" والاذربيجانية "اذر انرجي".

ولفت البيان ايضا الى ان الاتفاق ينص على تعاون الاطراف الثلاثة في اطار خطة مشتركة لتحديد الابعاء الفنية والاقتصادية حول انشاء منظومة ربط شبكات الطاقة الكهربائية في روسيا وايران واذربيجان.

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