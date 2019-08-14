لاريجاني يهنئ بذکری انتصار المقاومة اللبنانية خلال حرب الـ 33 یوما

واشاد لاريجاني في رسالة التهنئة، بكسر وهم القوة "الإسرائيلية" خلال 33 يوما من الحرب؛ قائلا : هذا النصر ينبع من حكمة القيادة في المقاومة وقوة ايمان المناضلين في حزب الله؛ الذين برهنوا من خلال تضحياتهم على أن فكرة عدم هزيمة الصهاينة ما هي إلا أسطورة وهمية.

وجدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، موقف إيران المساند للمقاومة اللبنانية في مواجهة الكيان الصهيوني؛ مؤكدا ان مؤامرات هذا الكيان الرامية الى تقسيم دول العالم الاسلامي باءت بالفشل وإن مشروع "صفقة القرن" لن يرى النور على الاطلاق.

انتهي**2054/ ح ع **