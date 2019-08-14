١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:١٠
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر 83437474
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لاريجاني يهنئ بذکری انتصار المقاومة اللبنانية خلال حرب الـ 33 یوما

لاريجاني يهنئ بذکری انتصار المقاومة اللبنانية خلال حرب الـ 33 یوما

طهران/14 آب/اغسطس/ارنا- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني"، اليوم الاربعاء، رسالتين منفصلتين الى كل من رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري"، والامين العام لحزب الله اللبناني "السيدحسن نصرالله"، مهنئا اياهما بذکری انتصار المقاومة اللبنانية في الحرب الـ 33 یوما.

واشاد لاريجاني في رسالة التهنئة،  بكسر وهم القوة "الإسرائيلية" خلال 33 يوما من الحرب؛ قائلا : هذا النصر ينبع من حكمة القيادة في المقاومة وقوة ايمان المناضلين في حزب الله؛ الذين برهنوا من خلال تضحياتهم على أن فكرة عدم هزيمة الصهاينة ما هي إلا أسطورة وهمية.

وجدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، موقف إيران المساند للمقاومة اللبنانية في مواجهة الكيان الصهيوني؛ مؤكدا ان مؤامرات هذا الكيان الرامية الى تقسيم دول العالم الاسلامي باءت بالفشل وإن مشروع "صفقة القرن" لن يرى النور على الاطلاق.

انتهي**2054/ ح ع **

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