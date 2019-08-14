مسؤول : منفذ خسروي مفتوح للزوار من اليوم الأول من محرم 

وأضاف بازوند خلال زيارته الى مكتب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) في محافظة كرمانشاه (غربي البلاد) اليوم الأربعاء، ان فتح هذا المنفذ الحدودي بصورة دائمة، يتطلب موافقة خطية من الحكومة العراقية التي لم تصدر بعد.

وأكد، انه تم توفير كافة البنى التحتية اللازمة في محافظة كرمانشاه لإعادة فتح منفذ خسروي الحدودي.

وأوضح، ان منفذ خسروي الحدودي الواقع في مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه، أقدم منفذ حدودي بين البلدين لتوافد زوار العتبات المقدسة في العراق وكان جزءا من طريق الحرير في الماضي؛ مؤكدا ان إعادة فتح هذا المنفذ الحدودي يسهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياحة بين الجانبين لا سيما بين المناطق الحدودية.

وفي سياق متصل، أكد الأمين التنفيذي للجنة المركزية لزيارة الأربعين "أمير مرادي"، إعادة فتح منفذ خسروي الحدودي خلال أيام زيارة الأربعين.

وأضاف مرادي خلال إجتماع اللجنة المركزية لزيارة الأربعين في منطقة مهران الحدودية (التابعة لمحافظة إيلام-غرب)، ان فتح حدود خسروي يساعد كثيرا على التقليل من الضغط والإزدحام على منفذ مهران الحدودي.

وتابع، ان إلغاء التأشيرات لا يعني عدم حمل جوازات السفر والوثائق القانونية اللازمة؛ مؤكدا انه يتعين على الزوار تقديم الوثائق القانونية اللازمة عند الذهاب الى المنافذ الحدودية ليتسنى لهم المرور من الحدود بسهولة.

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