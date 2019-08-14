الخارجية الايرانية : المعتدون يسعون وراء مخطط تقسيم اليمن

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، اليوم الاربعاء عن موسوي قوله في معرض التعليق على التطورات الاخيرة جنوبي اليمن، ان تحالف العدوان السعودي - الاماراتي بمواكبة عملائهم الذين لم يتمكنوا طوال الاعوام الخمسة الماضية بمختلف انواع الاسلحة المتطورة وارتكاب الكثير من المجازر والدمار، لم يتمكنوا من ثني ارادة الشعب اليمني في كل انحاء اليمن ويرون انفسهم مهزومين امام روحه الجهادية وصموده يسعون الان في اطار مؤامرة مشبوهة لتقسيم اليمن.

وشدد المتحدث باسم الخارجية، قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما دعمت "اليمن الموحد" وترى بان الدفاع عن سلامة اراضي هذا البلد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الشعب اليمني اجمع.

واعرب موسوي عن امله، في مرحلة مابعد وقف العدوان السعودي – الاماراتي ضد اليمن، ان تتمكن الاحزاب والتيارات اليمنية المختلفة من حسم المفاوضات اليمنية – اليمنية من اجل التغلب على المشاكل الراهنة وتاسيس حكومة شاملة في كافة ارجاء هذا البلد.

انتهى ** ح ع