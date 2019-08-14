السفير الإيرانی يناقش مع مسؤول أمني في روسيا مشاكل دخول الرعايا الإيرانيين الى هذا البلد 

كما بحث سنائي مع شموتكين، أهم القضايا الخاصة بالعلاقات بين إيران وروسيا بما في ذلك التعاون الثنائي لتوافد رعايا البلدين على الحدود وفي المطارات.

وطرح سنائي خلال اللقاء بعض المشاكل التي اعترضت السياح الإيرانيين في مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، حيث اتفق الجانبان على تعاون البلدين لمعالجة هذه المشاكل الطارئة.

يذكر، ان خلال الأسابيع الأخيرة تم تأخير بعض السياح الإيرانيين لفترة طويلة لدى وصولهم إلى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، لكن الوضع قد تحسن في الأيام الأخيرة بعد متابعة الموضوع من قبل الجهات المعنية.

إنتهى**أ م د

