ايران لن تجامل احدا بشأن مصالحها الوطنية

تصريحات العميد جلالي هذه، جاءت اليوم الاربعاء، تعليقا على ما يتردد من شائعات خلال الفترة الاخيرة بشان تواجد سفن الكيان الصهيوني تحت مظلة التحالف الامريكي المزعوم في منطقة الخليج الفارسي.

ولفت رئيس منظمة الدفاع المدني الايرانية، الى ان الامريكيين يسعون وراء زعزعة الوضع الامني في الخليج الفارسي؛ مشددا على ان ايران تدأب في تعزيز الامن الجماعي على صعيد المنطقة، وترى بان هذه المهمة تصب في سياق التعاون المشترك مع دول الجوار؛ وتتابع ذلك بما يخدم المصالح الاقليمية المشتركة.

وتابع : ان "اسرائيل" الغاصبة تشكل مصدر الفوضى في منطقة جنوب غرب اسيا؛ متسائلا : كيف يمكن لكيان غير شرعي ان يدافع عن امن الخليج الفارسي؟!

وصرح العميد جلالي : بطبيعة الحال اذا ما سعى الاعداء وراء افتعال الحروب، سيواجهون ردا حاسما ومدمرا من جانب جنودنا البواسل قطعا؛ مضيفا لقد سبق لهؤلاء ان شاهدوا اقتدارنا.

واستطرد : لو كان باستطاعة "الاسرائيليين" حقا ان يدافعوا عن امن المنطقة، كان الاولى بهم ان يصونوا انفسهم امام المضحين الشجعان لدى المقاومة في فلسطين ولبنان.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني للجمهورية الاسلامية الايرانية : ان قراءتنا للتطورات هي ان امريكا عاجزة عن تاسيس تحالف حقيقي في المنطقة ضد ايران؛ لكن في المقابل هناك تحالفات الشعوب الحرة داخل المنطقة التي هي قادرة تحت راية المقاومة الاسلامية على حماية الامن في منطقة غرب اسيا.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، هنأ العميد جلال بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة الاسلامية اللبنانية في حرب الـ 33 يوما؛ وقال : لولا حزب الله لتمكنت "اسرائيل" الغاصبة من تهديد الوضع الامني في لبنان اليوم.

وفي السياق، وصف رئيس منظمة الدفاع المدني الايرانية، الامين العام لحزب الله اللبناني "السيد حسن نصر الله" بانه "الرجل الاول في العالم العربي وذلك لما يتمتع به من حكمة وبصيرة وشجاعة وحزم وايمان".

انتهى ** ح ع