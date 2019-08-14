السفير الايراني في اسلو يحذر اعضاء الاتفاق النووي بشأن خطوات طهران القادمة

جاء ذلك في تصريح للسفير الايراني مع صحيفة "مورغنبلادت" النرويجية، وردا على تساؤلاتها بشأن الحظر الامريكي الاحادي والعلاقات مع دول الخليج الفارسي، وخفض التعهدات الايرانية قبال الاتفاق النووي، وايضا "التحالف الامني الملاحي" المزعوم.

ولفت حبيب اله زادة، الى ان الاتفاق النووي تحقق بعد 10 سنوات من المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى من اجل التوصل الى تسوية سلمية لواحدة من اهم القضايا الدولية.

وتابع : لكن امريكا، عبر انسحابها من الاتفاق النووي وقرارها في اعادة الحظر الذي كان قد الغي بقرار صادر عن مجلس الامن الدولي، ارتكبت انتهاكا سافرا للقوانين والمعايير الدولية؛ واصفا الحظر بان يستهدف مباشرة معيشة الشعب الايراني ويمنعه من الحصول على الدواء والاجهزة الطبية.

واكد السفير الايراني لدى النرويج، ان الجمهورية الاسلامية التزمت بضبط النفس عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، لتراقب اداء الدول الاوروبية في سياق التعويض عن هذا الانسحاب؛ لكنها بعد مضي عام واحد على تماطل اوروبا، اضطرت على تقليص جانب من التزاماتها.

يتبع ...** ح ع