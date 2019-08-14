إيران تحصد ميداليتها الخامسة في أولمبياد الشرطة بالصين 

وفي اليوم الخامس من المنافسات العالمية لرجال الشرطة والإطفاء، التي بدأت في مدينة تشنغدو الصينية منذ يوم الأربعاء الماضي بمشاركة ممثلين عما يزيد عن 80 دولة بالعالم، تمكن اللاعب الإيراني محمد عزيزي من الفوز بالميدالية الذهبية في فرع التايكوندو رجال للفئة العمرية الـ40 عاما ليتفوق على ممثلي فرنسا والجزائر.

كما تمكن اللاعبان الايرانيان "ابوالقاسم بايدار" ومحسن بابي" أمس الثلاثاء، من الفوز بميداليتين ذهبيتين خلال مسابقات الكاراتية للرجال، في الوزن دون 65 و70 كغم في إطار البطولة.

وفاز قبل ذلك، لاعب الجودو الإيراني "غفار ميرزائي" بالميدالية الذهبية للوزن تحت 73 كغم، متفوقا على الولايات المتحدة وروسيا، بينما حصل "علي متين" ممثل إيراني آخر، على الميدالية الفضية في فرع الجودو في اطار هذه المنافسات للوزن تحت 100 كغم.

علما ان بطولة الشرطة والاطفائيين العالمية التي تقام كل 4 اعوام، بدأت منذ 8 اغسطس الحالي وتستمر لغاية 18 من الشهر نفسه في مدينة تشنغدو الصينية.

ويشارك من ايران فريق يضم 7 لاعبين في رياضات الجودو والكاراتية والتايكوندو، وتسلق السلالم.

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