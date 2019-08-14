مسؤول ايراني: معبر خسروي سيُفتتح امام الزوار لمراسم الاربعين

وقال عبداللهي في تصريح لمراسل وكالة انباء "ارنا" الاربعاء خلال تفقده لمعبر خسروي بمعية مندوبين من وزارة الخارجية ومدير عام المكتب الفني بادارة محافظة كرمانشاه، انه سيتم فتح معبر خسروي امام زوار الاربعينية>

واضاف، ان الامكانيات والبنية التحتية المتوفرة في هذه الحدود الرسمية الان هي افضل مما هي عليه في المعابر الحدودية الثلاثة الاخرى لعبور الزوار (مهران وشلمجة وجذابة) من حيث المواصلات والاقامة ولها بطبيعة الحال بعض الاحتياجات التي تم رصدها خلال هذه الزيارة حيث تم عقد اجتماع تمهيدي لهذا الغرض قبل انعقاد الاجتماع الرئيسي غدا بحضور مساعد الداخلية للشؤون العمرانية ومحافظ كرمانشاه.

وتبلغ المسافة من معبر خسروي في قصر شيرين الى بغداد 190 كم والنجف 380 كم وكربلاء 300 كم والكاظمية 203 كم وسامراء 326 كم .

انتهى ** 2342