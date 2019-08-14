صحيفة بريطانية تتوقع الافراج عن ناقلة النفط الايراني اليوم

طهران / 14 اب / اغسطس / ارنا – قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران "العميد غلامرضا جلالي" : ان ايران تدافع بقوة عن مصالحها الوطنية في مياهها الاقليمية وفي اي منطقة اقتضت الضرورة على ذلك؛ وهي لن تجامل احدا في هذا الخصوص.