صحيفة بريطانية تتوقع الافراج عن ناقلة النفط الايراني اليوم

وقالت الصحيفة في موقعها الالكتروني الرسمي، ان رئيس الحكومة المحلية في منطقة جبل طارق "فابيان بيكاردو" لا يعتزم تمديد فترة احتجاز الناقلة والتي تنتهي اليوم الخميس.
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طهران / 15 اب /اغسطس /ارنا- توقعت صحيفة "صن" البريطانية الافراج عن ناقلة النفط الايراني "غريس 1" المحتجزة في مياه جبل طارق اليوم الخميس نظرا لعدم عزم مسؤولي هذه المنطقة على تمديد قرار الاحتجاز.
وقالت الصحيفة في موقعها الالكتروني الرسمي، ان رئيس الحكومة المحلية في منطقة جبل طارق "فابيان بيكاردو" لا يعتزم تمديد فترة احتجاز الناقلة والتي تنتهي اليوم الخميس.
يتبع ** 2342
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