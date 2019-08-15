ايران تحزر المركز الثالث في مسابقات الغوص العسكرية الدولية

واحرز الفريق الروسي البطولة بحصوله على 7416.4 نقطة فيما جاء الفريق الصيني في المركز الثاني برصيد 4922.19 نقطة وجاء فريق ايران في المركز الثالث برصيد 4754 نقطة.

وحلت فرق فنزويلا وجنوب افريقيا وسوريا في المراكز من الرابع حتى السادس.

وشارك في هذه المسابقات 160 غواصا من الدول المذكورة.

وحضر المراسم الختامية لمسابقات الغوص التي استمرت 10 ايام في سواحل جزيرة كيش قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ونائب قائد القوة البحرية الروسية الادميرال فيدكو وسكرتير اللجنة التنفيذية للمسابقات الادميرال برويز سليمي بناه والمدير التنفيذي لمنظمة منطقة جزيرة كيش الحرة غلام حسين مظفري اضافة الى عدد من القادة العسكريين والمسؤولين الايرانيين وضيوف اجانب.

يذكر ان الالعاب العسكرية الدولية انطلقت قبل 11 عاما بمبادرة من روسيا وتقام سنويا في العديد من الدول اذ تحتضن كل منها عددا من الالعاب ومنها مسابقات الغوص التي جرت في الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تعد هذه المشاركة الرابعة لها في الالعاب.

انتهى ** 2342