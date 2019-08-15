١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83438211
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طاقم الطائرة التي سقطت شمال شرق ايران كان مؤلفا من طيار ومتدربة

طاقم الطائرة التي سقطت شمال شرق ايران كان مؤلفا من طيار ومتدربة

سمنان / 15 اب /اغسطس /ارنا- اعلن مساعد حاكم مدينة كرمسار بمحافظة سمنان شمال شرق ايران بان الطائرة التي سقطت قرب مطار بلدة ايوانكي التابعة لهذه المدينة كان مؤلفا من طيار مدرب وطالبة متدربة.

وقال علي همتي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "ارنا": من المرجح كثيرا ان هذه الطائرة الخفيفة سقطت بسبب حدوث خلل فني فيها.

واضاف، ان الطائرة تعود للقطاع الخاص وكانت في مهمة تدريبية حينما سقطت.

واوضح بان الحادث يخضع الان للدراسة لمعرفة اسبابه.

يذكر ان طائرة تدريب خفيفة سقطت في نحو الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش)، على بعد 200 م من مطار "افلاك آسيا" ببلدة ايوانكي التابعة لمدينة كرمسار بمحافظة سمنان (شرق طهران) شمال شرق ايران.

انتهى ** 2342

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