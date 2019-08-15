طاقم الطائرة التي سقطت شمال شرق ايران كان مؤلفا من طيار ومتدربة

وقال علي همتي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "ارنا": من المرجح كثيرا ان هذه الطائرة الخفيفة سقطت بسبب حدوث خلل فني فيها.

واضاف، ان الطائرة تعود للقطاع الخاص وكانت في مهمة تدريبية حينما سقطت.

واوضح بان الحادث يخضع الان للدراسة لمعرفة اسبابه.

يذكر ان طائرة تدريب خفيفة سقطت في نحو الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش)، على بعد 200 م من مطار "افلاك آسيا" ببلدة ايوانكي التابعة لمدينة كرمسار بمحافظة سمنان (شرق طهران) شمال شرق ايران.

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