السفير الروسي بطهران يعلن عن تعزيز التعاون البنكي بين بلاده وايران

وفي كلمته اليوم الخميس خلال ملتقى "يوم بحر قزوين" في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال ايران، قال جاغاريان، ان رفع مستوى التعاون البنكي بين البلدين ايران وروسيا من شانه ان يرفع مستوى التبادل التجاري بينهما.

واعرب السفير الروسي عن امله بان يبتعد البلدان عن التعامل بالدولار اكثر فاكثر مع تعزيز التبادل البنكي بينهما، وقال، ان التعاون بين ايران وروسيا يحظى بمستوى عال في ضوء الارادة السياسية القائمة.

واوضح بان وفدا تجاريا جديدا من روسيا سيزور محافظات ايران الشمالية قريبا، معربا عن امله بان تثمر هذه الزيارة عن تطوير التبادل التجاري بين الجانبين.

واعتبر اللقاء الاخير بين النائب الاول للرئيس الايراني ورئيس الوزراء الروسي على هامش المنتدى الاقتصادي للدول المطلة على بحر قزوين في تركمن باشي في تركمنستان واللقاءات العديدة بين رئيسي البلدين بانها تاتي في سياق الارادة السياسية لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

انتهى ** 2342