محكمة جبل طارق تقرر الافراج عن قبطان ناقلة النفط الايراني و 3 من طاقمها

وحسب ما اوردته وكالة "يورونيوز" اليوم الخميس فان محكمة جبل طارق قررت الافراج عن قبطان الناقلة و 3 من طاقمها.

من جانبها اعلنت حكومة جبل طارق الإفراج عن قبطان ناقلة النفط الإيراني (غريس1) المحتجزة وثلاثة ضباط.

وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" أن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية غريس 1 في جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت الصحيفة: "وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة غريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها".

وقالت الصحيفة إن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير غريس 1 إلا في وقت لاحق اليوم الخميس. ولم تعلق حكومة جبل طارق على التقرير.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أفادت بأنه سيتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق اليوم الخميس.

یذكر ان قوات البحرية البريطانية كانت قد احتجزت ناقلة النفط الايراني غريس 1 في مياه جبل طارق يوم 4 تموز/يوليو الماضي بصورة غير قانونية وخلافا لقوانين الملاحة البحرية الدولية بذريعة انها تحمل النفط الى سوريا الخاضعة للحظر الاوروبي.

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