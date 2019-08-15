انقاذ سفينة ركاب ايرانية عالقة في نهر اروند

وكانت سفية الركاب "برليان" وعلى متنها 230 راكبا في رحلة لها من ميناء خرمشهر الى الكويت.

وفي هذا الصدد قال مدير عام ميناء خرمشهر نور الله اسعدي، في تصريح له اليوم الخميس، انه وفي ظل الجهود المبذولة من قبل فرق الاغاثة والانقاذ البحري في ميناء خرمشهر فقد تم بواسطة سفن القطر وتيار المد في نهر اروند، سحب السفينة من طين القاع لترسو مبدئيا في ميناء اروند كنار ومن ثم اعيدت مجددا الى ميناء خرمشهر.

واوضح بان الحادث لم يؤد الى الحاق الاذى بالركاب او اضرار بالسفينة التي يتم اعدادها في الوقت الحاضر لتبحر مجددا الى الكويت.

وصرح بان عملية الاغاثة والانقاذ للسفينة وركابها تمت في اقصر فترة زمنية ممكنة مع التزام جميع معايير وضوابط السلامة والامان.

انتهى ** 2342