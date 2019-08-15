مس سونغون الايراني الى نهائي بطولة اندية اسيا بكرة الصالات

وفي هذه المباراة دانت السيطرة بوضوح لفريق مس الذي ترجمها الى 7 اهداف جاءت من قبل مهدي جاويد (3 اهداف) وعلي عسكري (2 هدف) وفرهاد فخيم ومحمد شجري (هدف لكل منهما).

وكان فريق مس قد هزم في دور المجموعات كاظمة الكويتي 8-2 والظفرة الاماراتي 5-0 فيما خسر امام ناغويا اوشننزة الياباني 3-2 وفي دور الثمانية فاز على بنك بيروت اللبناني 3-2 بعد التمديد.

وفي المباراة الاخرى لدور نصف النهائي حقق ناغويا الياباني الفوز على الفيتنامي تاي سون نام ليتاهل الى النهائي في مواجهة مس سونغون.

يذكر ان الاندية الايرانية حققت البطولة 4 مرات خلال الدورات التسع التي جرت لغاية الان وهي "مس سونغون ورزقان" و"كيتي بسند اصفهان" و"فولاد ماهان" و"تاسيسات دريائي" فيما حقق فريق ناغويا اوشنزة الياباني البطولة 3 مرات بما يجعله الافضل انجازا بين الاندية الاسيوية.

انتهى ** 2342