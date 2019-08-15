رئيس بعثة الحج الايرانية يستقبل نائب رئيس علماء البوسنة والهرسك

وفي اللقاء اشار ممثل الولي الفقيه رئيس بعثة الحج الايرانية الى العلاقات العريقة بين ايران والبوسنة وقال، انه في مرحلة حرب البوسنة كان هنالك العديد من الشباب الايرانيين الى جانب المناضلين المسلمين في التصدي للعدوان حيث استشهد العديد من الايرانيين من ضمنهم محمد حسين نواب الذي استشهد في العام 1994 في مدينة موستار.

واشاد بمقاومة المسلمين في البوسنة في الدفاع عن الاسلام وثقافة الاسلام حيث استشهد الكثير منهم في الدفاع ن شرفو هوية واستقلال البوسنة ومهدوا اارضية لديمومة ثقافة الاسلام الغنية في قلب اوروبا وهو امر جدير بالتقدير والاحترام.

واعلن حجة الاسلام نواب استعداد الجمهورية الاسلامية لوضع خبراتها في مجال الحج والزيارة تحت تصرف الاخوة المسلمين في البوسنة.

من جانبه اعتبر نائب رئيس علماء البوسنة التواصل بين المسلمين من اهم قضايا العالم الاسلامي وقدم عرضا الاوضاع المسلمين في البوسنة وقال، رغم سيادة الاستقرار في بلادنا ولكن نظرا لعدم فرص العمل اللازمة فاننا نشهد هجرة قسم من المسلمين في البوسنة الى الدول الغربية.

بدوره اشاد مفتي مدينة تراونيك احمد عادل ويتش بالدعم الكبير الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعب بلاده وقال، رغم توقف الحرب في البوسنة على الظاهر الا ان التركيبة السكانية مهددة بشدة نظرا للهجرة الى الدول الاوروبية الاخرى.

واضاف، انه وغم سيطرة حكومات غير اسلامية على البوسنة منذ 150 عاما الا ان التزام الشعب بالاسلام هو الان اكثر من اي وقت مضى.

انتهى ** 2342