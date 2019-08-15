مسؤول ايراني: حكومة جبل طارق افرجت عن ناقلة النفط الايراني

واشار اسلامي في تصريح له اليوم الخميس الى انتهاء قرار المحكمة السابق باحتجاز الناقلة "غريس 1" وقال، انه تم صباح اليوم الخميس الافراج عن قبطان الناقلة و 3 من طاقمها وبناء على القرار الصادر عن قاضي المحكمة العليا في جبل طارق عصر اليوم فقد تم انهاء احتجاز الناقلة التي بامكانها مواصلة طريقها علما بان القبطان وافراد الطاقم الثلاثة هم الان على متنها.

واكد مساعد الشؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية على المتابعات المنجزة عبر القنوات الحقوقية والقانونية للحالات البحرية ومنها انهاء احتجاز الناقلة واضاف، انه تم الافراج عن الناقلة "غريس 1" في ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والسفير الايراني في لندن والمشاورات التي اجريت والدور السيادي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية بصفتها المنظمة البحرية الرئيسية المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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