١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٢١:٠٣
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83438777
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مسؤول ايراني: حكومة جبل طارق افرجت عن ناقلة النفط الايراني

مسؤول ايراني: حكومة جبل طارق افرجت عن ناقلة النفط الايراني

طهران / 15 اب /غسطس /ارنا- اعلن مساعد الشؤون البحرية لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية جليل اسلامي بان حكومة جبل طارق افرجت عن ناقلة النفط الايراني غريس 1 واطلقت سراح قبطانها و 3 من طاقمها.

واشار اسلامي في تصريح له اليوم الخميس الى انتهاء قرار المحكمة السابق باحتجاز الناقلة "غريس 1" وقال، انه تم صباح اليوم الخميس الافراج عن قبطان الناقلة و 3 من طاقمها وبناء على القرار الصادر عن قاضي المحكمة العليا في جبل طارق عصر اليوم فقد تم انهاء احتجاز الناقلة التي بامكانها مواصلة طريقها علما بان القبطان وافراد الطاقم الثلاثة هم الان على متنها.

واكد مساعد الشؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية على المتابعات المنجزة عبر القنوات الحقوقية والقانونية للحالات البحرية ومنها انهاء احتجاز الناقلة واضاف، انه تم الافراج عن الناقلة "غريس 1" في ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والسفير الايراني في لندن والمشاورات التي اجريت والدور السيادي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية بصفتها المنظمة البحرية الرئيسية المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342

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