ظريف يؤكد فشل الارهاب الاقتصادي الاميركي

وكتب ظريف في تغريدة له اليوم الخميس، ان اميركا فشلت في تحقيق ماربها عن طريق الارهاب الاقتصادي بما فيه حرمان مرضى السرطان من الادوية الخاصة.

واضاف، ان الولايات المتحدة حاولت استغلال النظام القانوني للتطاول على ممتلكاتنا في المياه الحرة ، وان مسعى القرصنة البحرية هذا دليل على تجاهل ترامب للقانون.

يذكر ان سلطات جبل طارق افرجت اليوم الخميس عن ناقلة النفط الايراني غريس 1 بعد احتجازها بصورة غير قانونية لفترة 40 يوما.

وقد حاولت اميركا عرقلة الافراج عن الناقلة حيث طلبت من حكومة جبل طارق عدم اتخاذ القرار بالافراج عنها الا ان محاولتها هذه فشلت.

انتهى ** 2342