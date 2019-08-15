١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٢٢:٤٩
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر 83438845
٠ Persons

شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال الصهيوني

شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال الصهيوني

القدس المحتلة/١٥ اب/اغسطس/ارنا-استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثالث مساء اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني خلال عملية طعن ضابط شرطة احتلالي عند باب السلسلة- أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة اثنين، الا ان حيش الاحتلال اعلن استشهاد الفلسطيني الثاني خلال احتجازه بأحد مشافي الاحتلال

وقال شهود عيان ان شرطة الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص باتجاه مواطنين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية ما ادى لاستشهاد احدهما في وقت لاحق

وافادت شرطة الاحتلال ان ضابط الشرطة (30 عاما) الذي كان يعمل في المكان اصيب بجروح وصفت خطيرة لتقوم باغلاق ابواب المسجد الاقصى.

واغلقت شرطة الاحتلال الطرقات المؤدية الى باب السلسلة ومنعت الدخول الى القدس القديمة فيما ادى الفلسطينيون صلاة المغرب في الطرقات.
انتهى**٣٨٧**1110

تعليقك

You are replying to: .
5 + 8 =