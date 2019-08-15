الادميرال فدوي: ايران تقف بصلابة امام تحالف الشيطان الاكبر والشياطين الصغار

وفي تصريح ادلى به اليوم الخميس اشار الادميرال فدوي الى انتصارات جبهة المقاومة ولفت الى ان الكثيرين ممن شاركوا في الجبهة السورية لم يروا انتصار الثورة الاسلامية وحتى ان البعض منهم كان من دول اخرى وقال، ان هؤلاء حققوا ببسالتهم الانتصار لجبهة المقاومة واستشهد العديد منهم في هذا السبيل وهو امر تحقق في ضوء قوة الثورة الاسلامية.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف بصلابة امام تحالف الشيطان الاكبر اميركا والشياطين الصغار وقال، ان مسؤولي دولة كبرى حينما يرون قادة الحرس الثوري خلال مختلف الاجتماعات معهم يسالون مندهشين انه كيف تمكنا من اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة.

واضاف، انه لا احد في العالم كان يتصور بان تعمل ايران على توقيف ناقلة نفط بريطانية.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الادميرال فدوي الى تركيز العدو في هذه المرحلة على ترويج الفساد وعدم العفة في المجتمع الايراني، داعيا النسوة الثوريات خاصة اسر الشهداء الكرام للتصدي لهذه المؤامرة المعادية.

واضاف، انه في مقدمة النسوة هنالك النسوة من اسر الشهداء اللواتي يمكنهن احباط هذا المخطط المعقد الذي يقوم به الشيطان الاكبر وجميع الشياطين الصغار.

انتهى ** 2342