ظريف: احتجاز ناقلة النفط الايراني كان عملا غير قانوني تماما

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الايراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارفقها بصورتين لرسالتين من السفير الايراني في لندن الى وزارة الخارجية البريطانية.

وكتب ظريف: ان سفارتنا في لندن اطلعت وزارة الخارجية البريطانية بان اجراءات الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبي لا تنطبق بشان ايران.

واشار الى بيان وزارة الخارجية البريطانية الداعم للحظر الاوروبي واضاف: لم يتغير اي شيء وان احتجاز ناقلة النفط غريس 1 كان عملا غير قانوني تماما.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اكد في تغريدة اخرى له يوم امس الخميس فشل سياسات ترامب في المضي بالارهاب الاقتصادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب، ان اميركا فشلت في تحقيق ماربها عن طريق الارهاب الاقتصادي بما فيه حرمان مرضى السرطان من الادوية الخاصة.

واضاف، ان الولايات المتحدة حاولت استغلال النظام القانوني للتطاول على ممتلكاتنا في المياه الحرة ، وان مسعى القرصنة البحرية هذا دليل على تجاهل ترامب للقانون.

يذكر ان سلطات جبل طارق افرجت الخميس عن ناقلة النفط الايراني غريس 1 بعد احتجازها بصورة غير قانونية لفترة 40 يوما.

وقد حاولت اميركا عرقلة الافراج عن الناقلة حيث طلبت من حكومة جبل طارق عدم اتخاذ القرار بالافراج عنها الا ان محاولتها هذه فشلت.

انتهى ** 2342