ظريف يتوجه غدا الى الكويت لمواصلة المشاورات الإقليمية 

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية، ان موسوي أضاف في تصريح له اليوم الجمعة بأن وزير الخارجية سيلتقي نظيره الكويتي، فضلا عن عدد آخر من كبار المسؤولين في هذا البلد ويبحث معهم القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا فقط.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، ان ظريف سيغادر الكويت يوم الأحد عائدا الى طهران في ختام زيارته الى هذا البلد.

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