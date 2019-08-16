الإفراج عن الناقلة "غريس-1" نتيجة لعدم التخلي عن حقوق الشعب الإيراني 

وأضاف ربيعي في تغريدة له اليوم الجمعة على شبكة تويتر للتواصل الإجتماعي، ان إطلاق الناقلة "غريس-1" بعد احتجازها بشكل غير قانوني، سجل هزيمة أخرى للبيت الأبيض رغم كافة الضغوط والمحاولات ونكث العهود من جانب أميركا التي لا تزال متواصلة.

وكانت سلطات جبل طارق، قد أفرجت أمس الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" بعد احتجازها بصورة غير قانونية لفترة 40 يوما.

وقد حاولت اميركا عرقلة الافراج عن الناقلة حيث طلبت من حكومة جبل طارق عدم اتخاذ القرار بالافراج عنها الا ان محاولتها هذه باءت بالفشل.

إنتهى**أ م د

