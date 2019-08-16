إيران تتصدر التصنيف العالمي الجديد للكرة الطائرة 

وحسب التصنيف الذي تم الإعلان عنه اليوم الجمعة، تمكن المنتخب الإيراني للكرة الطائرة من الحصول على الصدارة، بعد أن حقق 100 نقطة وتوج ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 21 سنة- البحرين 2019، متفوقا على فرق البرازيل وروسيا وإيطاليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية والصين الشهيرة.

وتقدمت إيران أربعة مراكز وسجلت 130 نقطة في المجموع، كانت 30 نقطة منها حصيلة تربعها على عرش بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة-2018.

وفي بطولة العالم للكرة الطائرة 2019 التي استضافتها البحرين (المنامة) في الفترة بين 18 و27 تموز/يوليو المنصرم، فاز فريق الشباب الإيراني على إيطاليا بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية ليتوج بالبطولة.

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