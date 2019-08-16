لا خسائر بالأرواح في الزلزال الذي ضرب مدينة تبريز 

وأضاف هنربرور: ان الزلزال أدى كذلك الى دمار جزئي بوحدتين سكنيتين أخريين في قرية "إيرانق" التابعة للمنطقة.
وتابع، ان كافة الجهات المعنية في لجنة إدارة الأزمة بمحافظة آذربايجان الشرقية، في حالة تأهب وإستعداد وقد تم إيفاد فرق الإغاثة والإنقاذ الى المنطقة فور وقوع الحادث.
إنتهى**أ م د
تبريز/16 آب/أغسطس/إرنا- أعلن مدير الدائرة العامة لإدارة الأزمات في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غربي البلاد) "محمدباقر هُنربرور"، ان الزلزال الذي ضرب عصر اليوم الجمعة منطقة "باسمنج" في مدينة تبريز (مركز المحافظة)، بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح، فيما أدى الى دمار وحدة سكنية في قرية "بيرق" التابعة لهذه المنطقة.
وأضاف هنربرور: ان الزلزال أدى كذلك الى دمار جزئي بوحدتين سكنيتين أخريين في قرية "إيرانق" التابعة للمنطقة.
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