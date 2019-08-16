منظومة "إس-300" الإيرانية أصبحت جاهزة

وخلال تصريحاته التي أدلى بها قبل خطبة صلاة الجمعة في مدينة شيراز (مركز محافظة فارس-جنوب) أحيى رئيس دائرة التفتيش في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية في 22 آب/أغسطس؛ معلنا عن إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية في الأسبوع القادم.

وان منظومة "باور 373" الصاروخية إيرانية الصنع التي يصل مداها الى أكثر من 200 كم وتحلق على إرتفاع 27 كم، تتمتع بميزات تفوق نظيرتها الروسية "إس- 300".

إنتهى**أ م د

