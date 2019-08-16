ظريف: الإرهاب الإقتصادي الأميركي يستهدف حياة أبناء الشعب الإيراني

وصرح وزير الخارجية، إن الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد الجمهورية الاسلامية قد أثر سلبا على حياة المرضى الإيرانيين.
وأوضح ، "هذا ليس كلامي فحسب بل هناك تقارير تؤكد أن الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه إدارة ترامب يستهدف اولا حياة الإيرانيين"؛ مضيفا، ان المقال الذي نشرته فارين بوليسي جورنال، جاء عن لسان أولئك الذين يعملون مباشرة في مجال توفير الأدوية للمرضى الذين يعانون من مرض السرطان؛ مما يعكس جليا واحدة من تداعيات الإرهاب الإقتصادي الممارس من قبل الإدارة الأميركية ضد الشعب الإيراني.
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طهران/16 آب/أغسطس/إرنا- نشر اليوم الجمعة، وزير الخارجية محمد جواد ظريف تغريدة على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، أشار خلالها الى المقال الذي نشره موقع "فارين بوليسي جورنال"؛ قائلا ان هذا المقال يكشف عن واحدة من التداعيات الناجمة عن الإرهاب الإقتصادي لإدارة ترامب الذي استهدف حياة أبناء الشعب الإيراني.
وصرح وزير الخارجية، إن الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد الجمهورية الاسلامية قد أثر سلبا على حياة المرضى الإيرانيين.
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