اصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

واعلنت وزارة الصحة في غزة ان 27 فلسطيني اصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة واصفة جراح ثلاث منهم بالخطيرة.

ووزع الفلسطينيون الحلوى في مخيمات العودة ابتهاجا بعمليات الطعن والدهس التي وقعت في القدس والضفة.

ووصل الاف الفلسطينيين للمشاركة تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي اكدت ان خروج الآلاف من أبناء الشعب اليوم على أرض مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع في جمعة الشباب الفلسطيني الثائر تزامناً مع يوم الشباب العالمي، وذلك من أجل لفت انتباه العالم إلى المعاناة التي يعيشها الشعب جراء استمرار الاحتلال و الحصار منذ أكثر من سبعين عاماً .

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الواحدة والسبعين بعنوان ( جمعة لبيك يا أقصى) والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين لجريمة حرق المسجد الأقصى، للتأكيد أن كل محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً ستبوء بالفشل وستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الحية.

وجددت الهيئة في ختام فعاليات الجمعة السبعين في مؤتمر صحفي بمخيم ملكة شرق غزة تأكيدها على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر، والتأكيد على ضرورة توسيعها في كافة ساحات الفعل الفلسطيني محذرة الاحتلال الاسرائيلي من مغبة استمرار حصاره وعدوانه على القطاع.

من جانبه اكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن الشباب الفلسطيني هم حماة الديار وأهل الحرية والكرامة وان الشباب الفلسطيني يقدم دمه اليوم في سبيل القدس والحرية والكرامة.

وأضاف خلال مشاركته في مسيرات العودة :" على العدو أن يفهم رسالة واحدة وهي "لا أمن ولا أمان له" ما دام فينا عرق ينبض". مؤكدا ان الشعب الفلسطيني يفهم لعبة التهديدات التي يستغلها العدو لمصالح انتخابية وان التهديدات الصهيونية لن تزيد الشعب الفلسطيني الا إصرارا في المطالبة بحقوقه.

وأكد أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة داعيا كل حر ان يقف لجانب القضية الفلسطينية وعلى القادة أن يتحركوا لنصرة القدس.

ودعا بحر الى قرارات عربية جريئة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

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