الحرب على إيران تعني الحرب على محور المقاومة بأكمله

وفي كلمة له اليوم الجمعة في مهرجان الانتصار الكبير “نصرٌ وكرامة” بمناسبة الذكرى الـ 13 لنصر لبنان الاستراتيجي في عدوان تموز 2006، من بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان، قال السيد نصر الله : نحن أمام انجاز حقيقي وكبير في ضوء تراجع الحديث والضجيج الاميركي عن الحرب ضد ايران؛ مضيفا ان إيران لن تقبل أن تفاوض تحت الضغط وهي قوية والحرب على إيران تعني حرب على كل محور المقاومة.

واكد ان الحرب على الجمهورية الاسلامية ستعني أن كل المنطقة ستشتعل وهذه دعوة لفهم الحقائق مضيفا ان الرسالة وصلت خلال الايام الماضية وأدرك بعض اللاعبين الصغار في منطقتنا ان النار ستحرق وجوههم وكياناتهم.

واضاف ان ايران تملك القوة العسكرية والشجاعة والدليل هو اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية واحتجاز السفينة البريطانية قانونيا.

إنتهى**أ م د