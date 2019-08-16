مسؤول بحري ايراني: تغير اسم ناقلة النفط الايراني "غريس 1" الى "آدريان دريا"

وقال اسلامي في تصريح له الجمعة بهذا الصدد، انه حينما كانت ناقلة النفط الايراني "غريس 1" محتجزة في جبل طارق انهت بنما استخدام الناقلة لعلمها.

واضاف، انه بناء على طلب من مالك الناقلة فقد تقرر ان ترفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح بان الناقلة "غريس 1" تم تغيير اسمها الى "آدريان دريا" واعلن بان وجهتها هي البحر الابيض المتوسط بعد رفع الاحتجاز عنها.

وقال اسلامي، يبدو انه لا توجد مشكلة ما حول ابحار الناقلة نحو البحر الابيض المتوسط ووجهتها التي ستتجه اليها.

يذكر ان البحرية البريطانية كانت قد احتجزت الناقلة بصورة غير قانونية قبل 40 يوما بذريعة انتهاكها للحظر المفروض من قبل الاتحاد الاوروبي على سوريا.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد اصدرت قرارا باحتجاز الناقلة 14 يوما ومددته 30 يوما اخر وبالتالي قررت الافراج عنها رغم ضغوط اميركا التي طالبت بمصادرة الناقلة.

انتهى ** 2342