رئيس منظمة الحج: السعودية رفضت زيادة عدد الرحلات لنقل الحجاج الايرانيين

وقال علي رضا رشيديان في تصريح له الجمعة، انه وبغية خفض الفترة اللازمة لعودة الحجاج الايرانيين والاسراع بنقلهم الى البلاد فقد طلبنا اضافة 3 طائرات عملاقة مستاجرة من قبل شركة الخطوط الجوية الايرانية الا ان الجانب السعودي لم يوافق على هذا الطلب.

واوضح باننا نسعى لتقديم سبل جديدة واضاف، انه تم في اليوم الاول (الجمعة) نقل 2900 حاج بواسطة 16 رحلة من مطار المدينة المنورة الى البلاد.

وصرح باننا خططنا لتسيير رحلة خاصة للاسراع بنقل الحجاج ذوي الظروف الخاصة والمرضى والذين يعانون من مشاكل بدنية.

وقال بان عملية نقل الحجاج الايرانيين الى البلاد ستستغرق 24 يوما.

يذكر عدد الحجاج الايرانيين لموسم الحج للعام الجاري بلغ 88 الفا و 550 حاجا.

انتهى ** 2342