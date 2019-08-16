١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٠:٥٥
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83439563
٠ Persons

رئيس منظمة الحج: السعودية رفضت زيادة عدد الرحلات لنقل الحجاج الايرانيين

رئيس منظمة الحج: السعودية رفضت زيادة عدد الرحلات لنقل الحجاج الايرانيين

طهران / 17 اب /اغسطس /ارنا- اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية عدم موافقة السلطات السعودية على طلب ايران اضافة 3 طائرات مستاجرة لاسطول الخطوط الجوية الايرانية للاسراع بنقل الحجاج الايرانيين الى البلاد.

وقال علي رضا رشيديان في تصريح له الجمعة، انه وبغية خفض الفترة اللازمة لعودة الحجاج الايرانيين والاسراع بنقلهم الى البلاد فقد طلبنا اضافة 3 طائرات عملاقة مستاجرة من قبل شركة الخطوط الجوية الايرانية الا ان الجانب السعودي لم يوافق على هذا الطلب.

واوضح باننا نسعى لتقديم سبل جديدة واضاف، انه تم في اليوم الاول (الجمعة) نقل 2900 حاج بواسطة 16 رحلة من مطار المدينة المنورة الى البلاد.

وصرح باننا خططنا لتسيير رحلة خاصة للاسراع بنقل الحجاج ذوي الظروف الخاصة والمرضى والذين يعانون من مشاكل بدنية.

وقال بان عملية نقل الحجاج الايرانيين الى البلاد ستستغرق 24 يوما.

يذكر عدد الحجاج الايرانيين لموسم الحج للعام الجاري بلغ 88 الفا و 550 حاجا.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =