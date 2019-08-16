ايران تحرز المركز الثالث في سباقين للالعاب العسكرية الدولية في الصين

واعلن رئيس الوفد الايراني المشارك في السباقات العميد محسن آذر افروز في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في بكين الجمعة ان الفريق الايراني احرز المركز الثالث في فئة السلاح الخفيف ضمن سباق "سوفوروف".

واضاف ان الفريق الايراني احرز المركز الثالث كذلك في فئة الدفاع الجوي والمركز الرابع في فئة المدفعية 122 ملم والمركز الخامس في فئة الكاتيوشا ضمن سباق "خبراء نيران المدفعية".

واوضح بان المسابقات جرت في مستوى عال وبصورة احترافية تماما وقال، ان الدول شاركت بخيرة عناصرها في هذه المسابقات.

يذكر ان الالعاب العسكرية الدولية تجري في العديد من الدول من ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية التي نظمت القوة البحرية للجيش فيها مسابقات الغوص في العمق والتي احرزت فيها المركز الثالث بعد روسيا والصين.

انتهى ** 2342