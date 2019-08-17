المنتخب الإيراني يتوج ببطولة اورآسيا للفنون القتالية "البودو"

أعلن ذلك رئيس مجموعة " البودو" في إيران سعيد سليمان بور، متحدثا إلى مراسل إرنا اليوم السبت وأضاف: أن أول بطولة أورآسيوية للبودو اقيمت بمشاركة لاعبين للفنون القتالية من دول السويد وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان وجورجيا والعراق وروسيا وإيران لمدة 3 أيام في مدينة أرومية شمال غرب البلاد.

بودو أو بوجتسو لفنون الدفاع عن النفس، أحدى أساليب فنون القتال التي كانت تعمل سابقا في إطار اتحاد فنون القتال الايراني وستكون مستقلة عن تشكيل مجموعة فنون القتال الجديدة من الان وصاعدا.

وأضاف: ان الفريق الأفغاني جاء بالمرتبة الثانية بعد إيران بفوزه بميدالية بذهبية واحدة وأربع فضيات و برونزيتين، فيما حل المنتخب الأذربيجاني ثالثا بعد فوزه بذهبية واحدة ومثلها فضية وبرونزيتين.

وقال سليمان بور، ان 150 رياضيا أجنبيا وإيرانيا خاضوا هذه البطولة من جميع الفئات العمرية من الشباب والكبار في مختلف فروع الفنون القتالية.

وكان شعار لعبة البودو هو " تحقيق السلام والهدوء" ويعتقد الرياضيون أن "أفضل هجوم هو الدفاع بشكل جيد".

انتهى