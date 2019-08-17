١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83439776
٠ Persons

شاهد/موسیقى العلوانیة.. التراث المعنوي لعرب محافظة خوزستان

شاهد/موسیقى العلوانیة.. التراث المعنوي لعرب محافظة خوزستان

أهواز / 17 آب / أغسطس / إرنا – قال مسؤول قسم الموسيقى في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد "سجاد كوراوند" إن أسلوب موسيقى العلوانية يعتبر بمثابة التراث المعنوي للعرب في خوزستان وذلك بسبب مضامين الشعر ونوع النغم الموسيقية الكامنة فيه.

تحميل 23 MB

وفي تصريح لمراسل "إرنا" في مدينة أهواز مركز المحافظة، أضاف كوراوند أن هذا الأسلوب من الموسيقى سائد بين عرب محافظة خوزستان وغيرها من الدول العربية المجاورة، مؤكدا على ضرورة دعم وتوثيق هذا النوع من الموسيقى والحفاظ عليه من أجل انتقاله إلى الاجيال القادمة.

الفنان الراحل علوان الشُوَيّع، مغني العلوانية

ولفت إلى أن العلوانية تتكون من مقامين موسيقيين وهما الحجاز والبيات وبين مقامات الموسيقى الفارسية هي الأقرب إلى مقام همايون، حيث تعزف بالربابة وهي إحدى الآلات الموسيقية الشعبية في جنوب ايران.

وقال هذا المسؤول إن الأشعار التي تقرأ أثناء العلوانية تكون عادة أشعار حماسية أو ذات مدلول أخلاقي، وقد تكون مضامين الأشعار في هذا النمط الموسيقي حول الشجاعة والتضحية والصبر وصلة الأرحام ووصف الشخصيات والوقائع التاريخية.

علما أن هذه الموسيقى تستمد اسمها من مغنيها الأشهر في هذا الأسلوب، علوان الشُوَيّع، وسجلتها قبل فترة منظمة التراث الثقافي في إيران ضمن التراث الثقافي والروحي للبلاد.

انتهى **ح ح**1049

تعليقك

You are replying to: .
2 + 16 =