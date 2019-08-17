شاهد/موسیقى العلوانیة.. التراث المعنوي لعرب محافظة خوزستان

وفي تصريح لمراسل "إرنا" في مدينة أهواز مركز المحافظة، أضاف كوراوند أن هذا الأسلوب من الموسيقى سائد بين عرب محافظة خوزستان وغيرها من الدول العربية المجاورة، مؤكدا على ضرورة دعم وتوثيق هذا النوع من الموسيقى والحفاظ عليه من أجل انتقاله إلى الاجيال القادمة.

الفنان الراحل علوان الشُوَيّع، مغني العلوانية

ولفت إلى أن العلوانية تتكون من مقامين موسيقيين وهما الحجاز والبيات وبين مقامات الموسيقى الفارسية هي الأقرب إلى مقام همايون، حيث تعزف بالربابة وهي إحدى الآلات الموسيقية الشعبية في جنوب ايران.

وقال هذا المسؤول إن الأشعار التي تقرأ أثناء العلوانية تكون عادة أشعار حماسية أو ذات مدلول أخلاقي، وقد تكون مضامين الأشعار في هذا النمط الموسيقي حول الشجاعة والتضحية والصبر وصلة الأرحام ووصف الشخصيات والوقائع التاريخية.

علما أن هذه الموسيقى تستمد اسمها من مغنيها الأشهر في هذا الأسلوب، علوان الشُوَيّع، وسجلتها قبل فترة منظمة التراث الثقافي في إيران ضمن التراث الثقافي والروحي للبلاد.

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