١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83439861
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لاريجاني: البريطانيون ادركوا أن ظروف إيران ليست كالماضي

لاريجاني: البريطانيون ادركوا أن ظروف إيران ليست كالماضي

طهران/ 17 آب / اغسطس/ ارنا - قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، ان الشعب الإيراني قد ابرز بعض قوته من خلال صموده خلال الايام الماضية، وان البريطانيين أدركوا أن ظروف إيران ليست كالماضي بحيث يمكنهم اظهار قوتهم عن طريق المؤامرات والدسائس، ويضغطوا على الشعب الإيراني ليتخلى عن ثرواته البحرية.

وفي مستهل الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم السبت، قدم لاريجاني التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير والذكرى السنوية لعودة الاحرار إلى الوطن (اسرى الحرب المفروضة 1988-1980).
وفي حديثه عن الإجراءات البريطانية ضد الشعب الإيراني خلال التاريخ المعاصر، أضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، انهم تعاونوا في الماضي مع الأمريكيين لتنظيم انقلاب للإطاحة بحكومة مصدق الوطنية عام 1953، وسيطرة النظام البهلوي العميل لعدة عقود من الزمن على إيران، موضحا ان مقارنة ظروف تلك الايام مع قدرة ايران في الوقت الحاضر، تكشف ان بريطانيا اضطرت للانسحاب من قرصنتها البحرية والتسليم لمطالب ايران.
وقال لاريجاني، إن هذه القوة قدمتها الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (رض) والقيادة الشجاعة لآية الله الخامنئي ومقاومة الشعب، مضيفا أن امريكا التي تمكنت في 19 اغسطس 1953 من تخطيط انقلاب في إيران، تحاول اليوم يائسة، الى اطلاق الرصاصة الاخيرة ؛ وهذا مخجل لدولة تدعي انها قوة كبرى.

يتبع..

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