لاريجاني: البريطانيون ادركوا أن ظروف إيران ليست كالماضي

وفي مستهل الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم السبت، قدم لاريجاني التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير والذكرى السنوية لعودة الاحرار إلى الوطن (اسرى الحرب المفروضة 1988-1980).

وفي حديثه عن الإجراءات البريطانية ضد الشعب الإيراني خلال التاريخ المعاصر، أضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، انهم تعاونوا في الماضي مع الأمريكيين لتنظيم انقلاب للإطاحة بحكومة مصدق الوطنية عام 1953، وسيطرة النظام البهلوي العميل لعدة عقود من الزمن على إيران، موضحا ان مقارنة ظروف تلك الايام مع قدرة ايران في الوقت الحاضر، تكشف ان بريطانيا اضطرت للانسحاب من قرصنتها البحرية والتسليم لمطالب ايران.

وقال لاريجاني، إن هذه القوة قدمتها الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (رض) والقيادة الشجاعة لآية الله الخامنئي ومقاومة الشعب، مضيفا أن امريكا التي تمكنت في 19 اغسطس 1953 من تخطيط انقلاب في إيران، تحاول اليوم يائسة، الى اطلاق الرصاصة الاخيرة ؛ وهذا مخجل لدولة تدعي انها قوة كبرى.

يتبع..