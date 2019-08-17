١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٠
رقم الصحفي: 1873
رمز الخبر 83440001
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فيديو/ليالي شيراز تزين بألوان زاهية واضواء جميلة في قلعة "كريم خان"

فيديو/ليالي شيراز تزين بألوان زاهية واضواء جميلة في قلعة "كريم خان"

شيراز- بمناسبة عشرة الولاية (من عيد الاضحي حتى عيد الغدير 12- 21 اب /اغسطس) تزين الإضاءة ثلاثية الأبعاد (3D Lights) جدران قلعة "كريم خان" الاثریة في شيراز مركز محافظة فارس (جنوب غرب ايران). ويعد قلعة كريم خان زند التأريخية واحدة من أهم المعالم التأريخية التي تضرب بجذورها في العهد الزندي لمحافظة فارس حيث كان مقراً لمختلف النشاطات على مر العصور.

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