فيديو/ليالي شيراز تزين بألوان زاهية واضواء جميلة في قلعة "كريم خان"

شيراز- بمناسبة عشرة الولاية (من عيد الاضحي حتى عيد الغدير 12- 21 اب /اغسطس) تزين الإضاءة ثلاثية الأبعاد (3D Lights) جدران قلعة "كريم خان" الاثریة في شيراز مركز محافظة فارس (جنوب غرب ايران).
ويعد قلعة كريم خان زند التأريخية واحدة من أهم المعالم التأريخية التي تضرب بجذورها في العهد الزندي لمحافظة فارس حيث كان مقراً لمختلف النشاطات على مر العصور.
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
ليالي شيراز الساحرة بألوان زاهية وتحت اضواء جميلة في قلعة "كريم خان"
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