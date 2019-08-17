عرض الشحنة السادسة من النفط الخام الثقيل في سوق الطاقة

وستعرض شركة النفط الوطنية الايرانية، مليونين برميل من النفط الخام الثقيل بسعر مبدئي قدره 52.81 دولارا للبرميل في قسم السوق الدولية.

هذا العرض السادس للنفط الخام الثقيل في الحلبة الدولية لسوق بورصة الطاقة والأسهم المالية، بدء من 30 نيسان/ ابريل 2019 حيث تم تداول 70 الف برميل في العرض الأول من الخام الثقيل الايراني.

ويمكن للمشترين تسليم الشحنة بعد 3 أشهر من المعاملة، وتخضع تسليم الشحنات إلى مناطق أخرى، لموافقة شركة النفط الإيرانية الوطنية.

ويتم عرض النفط الخام في بورصة الطاقة الإيرانية تماشيا مع سياسات الاقتصاد المقاوم القائم على تنويع طرق بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام.

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