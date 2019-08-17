طائرات الاحتلال الصهيوني تغير على غزة وحماس تندد

وقال مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا للمقاومة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة مرتين ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على أرض خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بخمسة صواريخ.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

من جانبه قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قصف واستهداف الاحتلال الصهيوني لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف الأنظار عما يجري من أعمال شجاعة في الضفة الغربية أربكت حسابات العدو وعمقت أزماته الداخلية.

وأضاف :"إننا إذ نحيي هذه العمليات البطولية في الضفة الغربية فإن المقاومة الباسلة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات ،وجوابها سيبقى منسجما تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء ومع واجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحة " .

انتهى

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