١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83440186
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توسيع التعاون الثقافي بين منطقة أروند الحرة ومحافظة البصرة العراقية

توسيع التعاون الثقافي بين منطقة أروند الحرة ومحافظة البصرة العراقية

آبادان/ 17 آب / اغسطس/ ارنا- أعلن مدير دائرة شؤون التطوير الثقافي والفني لمنظمة منطقة أروند الحرة، عن تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين منطقة أروند ومحافظة البصرة العراقية، من أجل استفادة الفنانين في البلدين من القدرات المتبادلة وتبادل الخبرات الثقافية والفنية.

واضاف "همايون قنواتي" ليلة الجمعة في حفل افتتاح الأفلام القصيرة للمخرجين والحفل الختامي للبرامج الفنية لفناني محافظة البصرة، في منطقة اروند: ان العلاقات الثقافية والدينية لها أهمية أكبر من الروابط الاقتصادية والسياسية لتشكيل الوحدة بين الشعبين الإيراني والعراقي.
وقال إن إقامة البرامج الفنية لمحافظة البصرة العراقية في مدينتي خرمشهر وآبادان، تشكل انطلاقة الأنشطة التعليمية والمعارض وإنتاج البرامج الثقافية والفنية المشتركة، وقال ان اهالي مدن آبادان وخرمشهر جنوب إيران والبصرة في جنوب العراق، يتعاونون فيما بينهم في مراسم الاربعين الحسيني لاستضافة الزوار من الدول المختلفة .
تتمتع منطقة أروند الحرة باعتبارها المنطقة الحرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، بوجود مدينتي آبادان وخرمشهر، بالعديد من المزايا والإمكانات في مجال التجارة والصناعة والسياحة  والترانزيت، حيث شهدت في السنوات القليلة الماضية، نموا جيدا في السياحة والتنمية الاقتصادية خاصة من قبل السياح الأجانب، بما في ذلك السياح العراقيين.

انتهى

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