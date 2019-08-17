توسيع التعاون الثقافي بين منطقة أروند الحرة ومحافظة البصرة العراقية

واضاف "همايون قنواتي" ليلة الجمعة في حفل افتتاح الأفلام القصيرة للمخرجين والحفل الختامي للبرامج الفنية لفناني محافظة البصرة، في منطقة اروند: ان العلاقات الثقافية والدينية لها أهمية أكبر من الروابط الاقتصادية والسياسية لتشكيل الوحدة بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وقال إن إقامة البرامج الفنية لمحافظة البصرة العراقية في مدينتي خرمشهر وآبادان، تشكل انطلاقة الأنشطة التعليمية والمعارض وإنتاج البرامج الثقافية والفنية المشتركة، وقال ان اهالي مدن آبادان وخرمشهر جنوب إيران والبصرة في جنوب العراق، يتعاونون فيما بينهم في مراسم الاربعين الحسيني لاستضافة الزوار من الدول المختلفة .

تتمتع منطقة أروند الحرة باعتبارها المنطقة الحرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، بوجود مدينتي آبادان وخرمشهر، بالعديد من المزايا والإمكانات في مجال التجارة والصناعة والسياحة والترانزيت، حيث شهدت في السنوات القليلة الماضية، نموا جيدا في السياحة والتنمية الاقتصادية خاصة من قبل السياح الأجانب، بما في ذلك السياح العراقيين.

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