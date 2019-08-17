١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:١١
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر 83440383
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اللواء باقري: إيران على أعتاب الوصول إلى الإكتفاء الذاتي في صناعة محركات الطائرات

اللواء باقري: إيران على أعتاب الوصول إلى الإكتفاء الذاتي في صناعة محركات الطائرات

طهران / 17 آب / أغسطس/ إرنا – قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخل في الوقت الراهن إلى مجال صناعة محركات الطائرات والمروحيات الحديثة عالميا، مضيفا: نحن وبفضل الباري تعالى على أعتاب الوصول إلى الإكتفاء الذاتي الشامل في هذا المجال.

وخلال تفقده منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وفي كلمة ألقاها أمام مدراء وموظفي هذه المنظمة، اعتبر اللواء باقري الصناعات الدفاعية بأنها محرك لباقي الصناعات في البلاد، مهنئا المسؤوليين والموظفين بمناسبة عيدي الأضحى والغدير المباركين.

وتابع أنه على الرغم من الحظر الأمريكي الجائر والضغوطات الاعداء المشددة على إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، إلا أن هذا الموضوع قد اختلف تمام مع عهده السابق.

وأكد على أن هذه الانجازات القيمة أثبتت جيدا أن الحظر ضد الشعب الإيراني والقوات المسلحة يمكن أن يتحول إلى فرصة للمضي قدما نحو التطوير وقمم الاقتدار والإباء للجمهورية الاسلامية.

وأوضح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية أن الوصول إلى قوة رادعة والاقتدار الدفاعي في عالم أبوابه مغلقة أمامنا، لن يتحقق إلا من خلال الجهد المحلي والاعتماد على علمائنا الشباب والانتاج الكامل للمعدات في داخل البلاد.

**ح ح**1049

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