اللواء باقري: إيران على أعتاب بلوغ الإكتفاء الذاتي في صناعة محركات الطائرات

وخلال تفقده منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وفي كلمة ألقاها أمام مدراء وموظفي هذه المنظمة، اعتبر اللواء باقري الصناعات الدفاعية بأنها محرك لباقي الصناعات في البلاد، مهنئا المسؤوليين والموظفين بمناسبة عيدي الأضحى والغدير المباركين.

وتابع أنه على الرغم من الحظر الأمريكي الجائر والضغوطات الاعداء المشددة على إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، إلا أن هذا الموضوع قد اختلف تمام مع عهده السابق.

وأكد على أن هذه الانجازات القيمة أثبتت جيدا أن الحظر ضد الشعب الإيراني والقوات المسلحة يمكن أن يتحول إلى فرصة للمضي قدما نحو التطوير وقمم الاقتدار والإباء للجمهورية الاسلامية.

وأوضح رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية أن الوصول إلى قوة رادعة والاقتدار الدفاعي في عالم أبوابه مغلقة أمامنا، لن يتحقق إلا من خلال الجهد المحلي والاعتماد على علمائنا الشباب والانتاج الكامل للمعدات في داخل البلاد.

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