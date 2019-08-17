إيران تعلن استعدادها لاستضافة الدورات التدريبية الآسيوية للووشو

وعقدت الجلسة الأولى لللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي للوشو في الفترة الجديدة بحضور أعضاء اللجنة اليوم السبت في بروناى وحضرها "مهرداد شيرازى" بصفته نائبا لرئيس اللجنة الفنية.

وشارك رئيس الاتحاد الآسيوى ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي "مهدي علي نجاد "كمشرف على اللجنة الفنية في اجتماع اللجنة الفنية.

وتم في الاجتماع البحث حول عقد الدورة العاشرة للبطولة الآسيوية في بروناى بشكل أفضل وظروف المنافسات وكيفية التأثير على صراعات ساندا.

وقرر بأن تجري المسابقات الآسيوية العام القادم حسب قوانين الاتحاد العالمي التي تغيرت.

وتم في الاجتماع استعراض وجهات النظر حول إقامة الدورة الثانية للمسابقات الآسيوية التقليدية للوشو والمصادقة على القوانين المتعلقة بها.

وقدم علي نجاد اقتراحا لأعضاء اللجنة الفنية بشأن إقامة الدورات التدريبية في كل منطقة من قبل الاتحاد الآسيوي.

وأعلن استعداد إيران لإقامة هذه الدورة التدريبية في منطقة غرب وآسيا الوسطى.

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