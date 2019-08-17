أنصار الله تنفذ هجوما على أكبر مخزون للنفط في السعودية

وأفادت قناة "المسيرة" أن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح أن عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية.

علما أن حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في السعودية ويتسع لأكثر من مليار برميل.

ونقل العميد يحي سريع تحية القوات المسلحة اليمنية لكل الشرفاء والأحرار الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية، مجددا الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت.

يشار إلى أن حقل الشيبة هو حقل نفطي يقع في جنوب شرق المملكة العربية السعودية في الربع الخالي، و يبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الجنوبية لإمارة أبوظبي، ويبعد 40 كم عن الجزء الشرقي للواحة ليوة في أبو ظبي.

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