إيران تعلن استعدادها للحد من خسائر شبكة الكهرباء الأفغانية

والتقى "همايون حائري" اليوم السبت بوزير المياه والكهرباء الأفغاني "غل خل مي" منوها الى جهود إيران للحد من خسائر الشبكة الكهربائية، وقال : لقد أدت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إلى تقليل خسائر شبكة الكهرباء الإيرانية من 18 بالمائة الى 10.43.

وقال ان هذه الإجراءات ستستمر حتى يصل حجم الخسائر في شبكة الكهرباء إلى أقل من 10%.

وأعلن حائري عن تنفيذ هذه التدابير في العراق، وقال إن خسائر شبكة الكهرباء العراقية، التي تشبه تلك الموجودة في إيران ، تتناقص الآن.

وصرح مساعد وزير الطاقة، إن أي دولة لديها شبكة مماثلة لإيران يمكن أن تستخدم هذه التدابير، وأعرب عن استعداده للتعاون مع أفغانستان.

من جانبه اعتبر وزير المياه والطاقة الأفغاني، "غل خل ماي" ، أحد الهواجس الرئيسية لبلاد، هي الخسائر التي تقع في شبكة الكهرباء، مضيفا أن حجم الخسائر في الشبكة الكهربائية الأفغانية تبلغ حاليا 38٪ ، وفي القطاع التجاري والفني.

وقال "غل خيل" ان افغانستان تستورد 80 بالمائة من الكهرباء من الخارج، و كلما انخفضت خسائر شبكة الكهرباء كلما كان ذلك أفضل للناس.

بدوره قال مساعد وزير الطاقة الايراني، إنه إذا بدأت أفغانستان العمل الجاد في هذا المجال، يمكن لإيران أن تقلص خسائر الكهرباء في أفغانستان إلى أقل من 30 ٪ في غضون عامين.

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