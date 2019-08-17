اختيار أستاذ إيراني كأحد أبرز علماء النفس في العالم

وقالت المديرة التنفيذية لمجلة دراسات علم النفس في ايران بريسا فرجي اليوم السبت في حديث لمراسل إرنا، إن جمعية علم النفس الأميركية تختار علماء النفس غيرالأميركيين البارزين على الصعيد الدولي بعد إقامة عدد من المنتديات العلمية في كل عام.

وأضافت أن جمعية علم النفس الأميركية أرسلت رسالة إلى الأستاذ الإيراني المتقاعد من جامعة طهران رضا زماني حيث أعلنت فيها اختياره عالم نفس بارز على الصعيد الدولي.

وتابعت أن اختيار الأستاذ زماني جرى على أساس بعض إنجازاته العلمية ورصيده الدراسي والبحثي وكذلك إحيائه جمعية علم النفس الإيرانية.

انتهى**2018